Была ошибка. УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку была допущена техническая ошибка при первой жеребьевке. Об этом сообщает Европейский футбольный союз в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, нова жеребьевка будет проведена в 15:00 по центральноевропейскому времени (16:00 по Киеву).

"Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла существенная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов", – объяснили инцидент в УЕФА.

Сегодня около полудня УЕФА проводил жеребьевку Лиги чемпионов. Шарики из корзин доставал бывший российский футболист Андрей Аршавин.

Он вытянул соперником для испанского "Вильярреала" английский "Манчестер Юнайтед". Однако эти клубы играли в одной группе на групповой стадии ЛЧ, а потому не могли играть друг с другом снова в 1/8 финала.

Аршавин после этого конфуза снова повторную жеребьевку и вытащил для "Вильярреала" в соперники "Манчестер Сити". Для "Манчестер Юнайтед" позже достался французский "ПСЖ".

Все украинские клубы ("Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк и "Заря" Луганск) вылетели из еврокубков и впервые за 14 лет не будут представлены на стадиях плей-офф континентальных турниров.

Смотрите также: Удар через себя в падении. Легионер молодежной команды "Динамо" забил супергол – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.