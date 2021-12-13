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Была ошибка. УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 15:01
Была ошибка. УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов - Фото
Шарики жербьевки Лиги чемпионов (фото - UEFA Champions League, Facebook)

УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку была допущена техническая ошибка при первой жеребьевке. Об этом сообщает Европейский футбольный союз в Twitter.

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Как сообщается, нова жеребьевка будет проведена в 15:00 по центральноевропейскому времени (16:00 по Киеву).

"Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика услуг, который сообщает официальным лицам, какие команды имеют право играть друг с другом, произошла существенная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов", – объяснили инцидент в УЕФА.

Сегодня около полудня УЕФА проводил жеребьевку Лиги чемпионов. Шарики из корзин доставал бывший российский футболист Андрей Аршавин.

Он вытянул соперником для испанского "Вильярреала" английский "Манчестер Юнайтед". Однако эти клубы играли в одной группе на групповой стадии ЛЧ, а потому не могли играть друг с другом снова в 1/8 финала.

Аршавин после этого конфуза снова повторную жеребьевку и вытащил для "Вильярреала" в соперники "Манчестер Сити". Для "Манчестер Юнайтед" позже достался французский "ПСЖ".   

Была ошибка. УЕФА повторно проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов

  • Все украинские клубы ("Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк и "Заря" Луганск) вылетели из еврокубков и впервые за 14 лет не будут представлены на стадиях плей-офф континентальных турниров.

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Марк Сировой
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Лига чемпионов уефа Манчестер Юнайтед ЛЧ жеребьевка 1/8 вильярреал андрей аршавин
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