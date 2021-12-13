Футбол. Известны все пары 1/8 Лиги чемпионов – результаты жеребьевки
13.12.2021, 13:33
Мяч Лиги чемпионов (фото - UEFA Champions League, Facebook)
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которую транслировал сам Европейский футбольный союз.
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В 1/8 финала ЛЧ пройдут такие матчи:
"Бенфика" Лиссабон – "Реал" Мадрид;
"Вильярреал" – "Манчестер Сити";
"Атлетико" Мадрид – "Бавария" Мюнхен;
"Зальцбург" – "Ливерпуль";
"Интер" Милан – "Аякс" Амстердам;
"Спортинг" Лиссабон – "Ювентус" Турин;
"Челси" Лондон – "Лилль";
"ПСЖ" – "Манчестер" Юнайтед.
Первые матчи состоятся 15-16 февраля и 21-23 февраля. Ответные игры пройдут 8-9 марта и 15-16 марта.
- Все украинские клубы ("Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк и "Заря" Луганск) вылетели из еврокубков и впервые за 14 лет не будут представлены на стадиях плей-офф континентальных турниров.
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