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Футбол. Известны все пары 1/8 Лиги чемпионов – результаты жеребьевки

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 13:33
Футбол. Известны все пары 1/8 Лиги чемпионов – результаты жеребьевки - Фото
Мяч Лиги чемпионов (фото - UEFA Champions League, Facebook)

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которую транслировал сам Европейский футбольный союз.

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В 1/8 финала ЛЧ пройдут такие матчи:

"Бенфика" Лиссабон – "Реал" Мадрид;

"Вильярреал" – "Манчестер Сити";

"Атлетико" Мадрид – "Бавария" Мюнхен;

"Зальцбург" – "Ливерпуль";

"Интер" Милан – "Аякс" Амстердам;

"Спортинг" Лиссабон – "Ювентус" Турин;

"Челси" Лондон – "Лилль";

"ПСЖ" – "Манчестер" Юнайтед. 

Первые матчи состоятся 15-16 февраля и 21-23 февраля. Ответные игры пройдут 8-9 марта и 15-16 марта.

  • Все украинские клубы ("Динамо" Киев, "Шахтер" Донецк и "Заря" Луганск) вылетели из еврокубков и впервые за 14 лет не будут представлены на стадиях плей-офф континентальных турниров.

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Марк Сировой
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Лига чемпионов ЛЧ жеребьевка плей-офф 1/8 уефа футбол
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