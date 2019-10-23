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40-летняя чемпионка и медалистка Паралимпиад прибегла к эвтаназии

40-летняя чемпионка и медалистка Паралимпиад прибегла к эвтаназии - Фото
Марике Вервот (Фото: EPA)
23.10.2019, 21:40

У Марике Верворт была прогрессирующая атрофия мышц, которая вызывала постоянные боли и судороги

Победительница и серебряный призер Паралимпиады в Лондоне 2012 года и двукратная медалистка Паралимпиады в Рио-де-Жанейро 2016-го, бельгийская спортсменка Марике Вервот ушла из жизни в возрасте 40 лет, прибегнув к эвтаназии. Об этом сообщает BBC.

У Верворт была прогрессирующая атрофия мышц - миопатия, которая вызывала постоянные боли и судороги. 

В Бельгии эвтаназия разрешена законом, официальное согласие на эту процедуру спортсменка подписала в 2008 году.

Горадминистрация родного города Диеста Марике Вервот сообщила, что "ее выбор осуществился во вторник вечером".

"Иногда мне бывает очень, очень плохо: если у меня эпилептический приступ, я плачу. Кричу от боли. Мне нужно много обезболивающих, - рассказывала спортсменка в эфире радио BBC 5 в 2016 году. - Для меня спорт и участие в гонках на колясках - своего рода лекарство".

Марике Вервот выиграла золото в 2012 году в 100-метровой гонке на колясках в паралимпийской категории Т52 (атлеты, парализованные ниже пояса).

Через четыре года она завоевала серебро на дистанции 400 м и бронзу на стометровке.

Отвечая на вопрос, почему она подписала согласие на эвтаназию, Марике Вервот сказала: "Это дает внутренний покой. Я знаю, что когда силы кончатся, я могу полагаться на эти бумаги".

В мае 2018 года 104-летний австралийский ученый Дэвид Гудолл был вынужден покинуть свою страну, чтобы закончить свою жизнь с помощью эвтаназии. Он поехал в Швейцарию.

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