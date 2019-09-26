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В Италии признали эвтаназию допустимой в некоторых случаях

В Италии признали эвтаназию допустимой в некоторых случаях - Фото
Суд (фото - pixabay.com)
26.09.2019, 18:11

В решении суда говорится, что "состояние пациента должно приносить ему физические и психологические страдания, которые он считает невыносимыми"

Конституционный суд Италии признал, что облегчение суицида пациенту, испытывающему невыразимые страдания, в отдельных случаях не является преступлением. Об этом сообщает TheLocal

В решении суда говорится, что "состояние пациента должно приносить ему физические и психологические страдания, которые он считает невыносимыми". 

Теперь этот вопрос обсудит парламент Италии. 

Ранее оказание помощи или доведение до самоубийства наказывалось в Италии тюремным заключением на срок от пяти до 12 лет.

Внимание к этой теме было привлечено из-за судебного процесса над активистом, который помог умереть человеку с параличом всех четырех конечностей. 

Марко Каппато отвез тяжело больного человека в Швейцарию в феврале 2017 года, где ему помогли умереть. 

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