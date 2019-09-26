В Италии признали эвтаназию допустимой в некоторых случаях

Суд (фото - pixabay.com)

Конституционный суд Италии признал, что облегчение суицида пациенту, испытывающему невыразимые страдания, в отдельных случаях не является преступлением. Об этом сообщает TheLocal.

В решении суда говорится, что "состояние пациента должно приносить ему физические и психологические страдания, которые он считает невыносимыми".

Теперь этот вопрос обсудит парламент Италии.

Ранее оказание помощи или доведение до самоубийства наказывалось в Италии тюремным заключением на срок от пяти до 12 лет.

Внимание к этой теме было привлечено из-за судебного процесса над активистом, который помог умереть человеку с параличом всех четырех конечностей.

Марко Каппато отвез тяжело больного человека в Швейцарию в феврале 2017 года, где ему помогли умереть.