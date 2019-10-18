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Африканские футболисты: В Украине нам два года не платят зарплату

Африканские футболисты: В Украине нам два года не платят зарплату - Фото
Скриншот с сайта
18.10.2019, 15:23

Африканцы говорят, что им обещали зарплату, питание, проживание, однако они два года не получали денег

30 футболистов из Африки собрали пресс-конференцию, где заявили, что стали жертвами мошенничества со стороны любительского футбольного клуба "Олимпик" из Кропивницкого. Руководство клуба все отрицает. Об этом сообщает ВВС Украина.

Африканцы говорят, что им обещали зарплату, питание, проживание, однако они два года не получали денег, а когда начали возмущаться, им пригрозили депортацией.

Один из футболистов рассказал, что вышел на представителей "Олимпика" через Facebook. Он единственный, кто владеет английским, все остальные не разговаривают также ни по-украински, ни по-русски. С тренером общаются через гугл-переводчик.

По словам спортсменов, все они с детства мечтают о карьере футболиста и рассматривают работу в кропивницком "Олимпике" как возможный старт.

Согласно контрактам, продемонстрированным футболистами, их зарплаты варьируются от 3200 до 4200 грн в месяц. Но даже этих денег им якобы не платят.

Вместо них и под их именами, по словам спортсменов, за команду сейчас играют другие игроки из Африки, но об этом никому не сообщают.

Тренер "Олимпика" Юрий Кевлич опровергает обвинения африканцев.

"Это не мои футболисты. Это футболисты, которых я отчислил из команды. Пусть что хотят, то и говорят. Мы сделали все по правилам, а они все придумали. Мы - любительский, а не профессиональный клуб. Какие к нам претензии? Они приехали в нам на стажировку, просили, чтобы мы им помогли с документами. Они мне надоели. Они - лжецы, которые портят мою репутацию. Я буду подавать на них в суд за то, что они распространяют неправдивую информацию", - сказал Кевлич.

По его словам, у иностранцев закончился официальный срок пребывания в Украине и таким образом они хотят получить статус беженцев.

Однако в Миграционной службе Кировоградской это опровергли - иностранные игроки находятся в Украине легально. Основанием для выдачи вида на жительство стал трудовой договор.

Сейчас футболисты обратились с коллективным заявлением в полицию.

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футбол африка кропивницкий олимпик
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