Американский футболист подписал рекордный контракт в истории спорта

24-летний американский квотербек из Kansas City Chiefs Патрик Махоумс подписал контракт стоимостью $503 млн на 10 лет

Квотербек американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) из Kansas City Chiefs Патрик Махоумс подписал 10-летний контракт на $503 млн. Это рекордный контракт в истории спорта. Об этом сообщает пресс-служба NFL.

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"Это крупнейший контракт в истории спорта, поскольку Махоумс стал первым спортсменом с контрактом на полмиллиарда долларов и первым игроком в НФЛ, ставшим самым высокооплачиваемым спортсменом в мире спорта", - заявляют в НФЛ. Договор вступит в силу в 2022 году.

До этого самый крупный контракт в истории спорта стоимостью $450 млн был подписан боксером Флойдом Мейвезером, заявляют в NFL.

24 декабря 2019 года сообщалось, что с амым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия стал боксер из США Флойд Мэйвезер, который, по данным Forbes, заработал за прошедшие 10 лет $915 млн.

Владислав Сердюк

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