Балотелли вернулся в Серию А: желтая карточка через пять минут после выхода на поле

Марио Балотелли дебютировал за "Дженоа" в Серии А, помог команде одержать победу со счетом 1:0 над "Пармой".

На правах рекламы

Возвращение Балотелли в высший дивизион

Марио Балотелли, известный своей эксцентричностью форвард, спустя четыре года снова вышел на поле Серии А. По информации Sport Pulse, своё возвращение он отметил в составе "Дженоа" в поединке против "Пармы", который завершился победой генуэзцев с минимальным счётом 1:0. Балотелли появился на поле на 86-й минуте и буквально через пять минут после выхода успел заработать жёлтую карточку.

Экс-игрок сборной Италии недавно подписал контракт с "Дженоа", которая отчаянно борется за выживание в Серии А. Для Балотелли это возвращение в высший дивизион Италии стало первым с сезона 2019-20, когда он выступал за "Брешиа". Пока не ясно, станет ли его приход настоящим усилением для команды, но болельщики "Дженоа" явно рады возвращению столь опытного игрока.

Ход матча: инициатива и ключевые моменты

Несмотря на поражение, "Парма" активно начала первый тайм, создав несколько опасных моментов. Валентин Михэилэ и Анас Хадж Мохамед были очень близки к тому, чтобы открыть счёт, но их попытки не увенчались успехом.

Во второй половине встречи инициативу перехватила "Дженоа". На 49-й минуте мяч влетел в ворота "Пармы" после удара Мортена Торсби, однако гол был отменён из-за офсайда. Позже Андреа Пинамонти попал в штангу, упустив шанс изменить ход игры.

Тем не менее, на 79-й минуте Пинамонти отличился, замкнув отскок после удара Джеффа Экхатора и отправив мяч в сетку. Этот гол принёс "Дженоа" долгожданную победу — первую с 24 августа, когда они обыграли "Монцу". Набранные три очка помогли генуэзцам выбраться из зоны вылета; теперь команда занимает 17-е место в таблице.

Реакция тренера и болельщиков

"Эта победа была крайне важна для нас. Мы долго шли к этому и, наконец, добились своего. Надеюсь, что именно этот матч станет для нас поворотным моментом в сезоне", — прокомментировал главный тренер "Дженоа" после встречи.

Для "Пармы" это поражение стало лишь очередным в затянувшейся безвыигрышной серии из девяти матчей. На данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А и нуждается в улучшении своих результатов, чтобы вернуться к борьбе за высокие позиции.

Балотелли и его влияние на команду

Возвращение Марио Балотелли в Серию А не обошлось без привычного для него эксцентричного эпизода, который вновь напомнил зрителям о его вспыльчивом характере. Его жёлтая карточка через пять минут после выхода на поле стала ярким акцентом этого матча.

Будет интересно наблюдать за его дальнейшими выступлениями в составе "Дженоа" и следить за тем, как это повлияет на результаты команды. Балотелли, безусловно, привносит опыт и внимание, но его влияние на общую игру команды пока остаётся вопросом.