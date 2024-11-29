Балотеллі повернувся до Серії А: жовта картка через п’ять хвилин після виходу на поле

На правах реклами

Повернення Балотеллі до найвищого дивізіону

Маріо Балотеллі, відомий своїми ексцентричними витівками форвард, через чотири роки знову з’явився на полі Серії А. За інформацією Sport Pulse, своє повернення він відзначив у складі "Дженоа" у поєдинку проти "Парми", який завершився перемогою генуезців із мінімальним рахунком 1:0. Балотеллі вийшов на поле на 86-й хвилині та вже за п’ять хвилин після появи встиг заробити жовту картку.

Колишній гравець збірної Італії нещодавно підписав контракт із "Дженоа", яка відчайдушно бореться за виживання в Серії А. Для Балотеллі це повернення до вищого дивізіону Італії стало першим із сезону 2019–2020, коли він грав за "Брешію". Поки що не ясно, чи стане його прихід справжнім підсиленням для команди, але вболівальники "Дженоа" раді поверненню такого досвідченого гравця.

Хід матчу: ініціатива та ключові моменти

Попри поразку, "Парма" активно розпочала перший тайм, створивши кілька небезпечних моментів. Валентин Міхейле та Анас Хадж Мохамед були дуже близькими до того, щоб відкрити рахунок, але їхні спроби не увінчалися успіхом.

У другій половині зустрічі ініціативу перехопила "Дженоа". На 49-й хвилині м’яч влетів у ворота "Парми" після удару Мортена Торсбі, однак гол було скасовано через офсайд. Згодом Андреа Пінамонті влучив у штангу, втративши шанс змінити хід гри.

Та все ж, на 79-й хвилині Пінамонті відзначився, замкнувши відскок після удару Джеффа Екхатора й відправивши м’яч у сітку. Цей гол приніс "Дженоа" довгоочікувану перемогу — першу з 24 серпня, коли вони обіграли "Монцу". Набрані три очки допомогли генуезцям вибратися із зони вильоту; тепер команда посідає 17-те місце в таблиці.

Реакція тренера та вболівальників

"Ця перемога була вкрай важливою для нас. Ми довго йшли до цього та, нарешті, досягли свого. Сподіваюся, що саме цей матч стане для нас переломним моментом у сезоні", — прокоментував головний тренер "Дженоа" після зустрічі.

Для "Парми" ця поразка стала лише черговою в затяжній серії без перемог, яка триває вже дев’ять матчів. Наразі команда посідає 15-те місце в турнірній таблиці Серії А й потребує покращення своїх результатів, щоб повернутися до боротьби за високі позиції.

Балотеллі та його вплив на команду

Повернення Маріо Балотеллі до Серії А не обійшлося без звичного для нього ексцентричного епізоду, який знову нагадав глядачам про його запальний характер. Його жовта картка через п’ять хвилин після виходу на поле стала яскравим акцентом цього матчу.

Цікаво буде спостерігати за його подальшими виступами в складі "Дженоа" та тим, як це вплине на результати команди. Балотеллі, безумовно, привносить досвід і увагу, але його вплив на загальну гру команди поки залишається під питанням.