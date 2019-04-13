Беленюк станцевал гопак, завоевав золото чемпионата Европы: видео

Жан Беленюк (фото - facebook.com/olympicua)

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Бухаресте в весовой категории до 87 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В финальной схватке украинец одержал убедительную победу над представителем Азербайджана Исламом Аббасовым.

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Это уже третье золото чемпионата Европы (после титулов 2014 и 2016 гг) в карьере Беленюка.

В октябре 2018 г Беленюк стал вице-чемпионом мира по греко-римской борьбе.