Беленюк станцевал гопак, завоевав золото чемпионата Европы: видео

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Бухаресте в весовой категории до 87 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В финальной схватке украинец одержал убедительную победу над представителем Азербайджана Исламом Аббасовым.

Это уже третье золото чемпионата Европы (после титулов 2014 и 2016 гг) в карьере Беленюка.

BELENIUK (RUS) takes gold at 87kg and how about that celebration!! #uww #wrestling pic.twitter.com/bkY0DBvF1s