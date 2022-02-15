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Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 23:33
Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки - Фото
Олімпіада Фото EPA (48)

Биатлон: Норвегия – короли камбеков, а ОКР теряет золото

Мужская эстафета для сборной Украины по биатлону началась положительно. Богдан Цымбал на двух огневых рубежах использовал только два дополнительных патрона. И это позволило ему выходить на последний круг вторым.

Но на последнем круге украинца как подменили, он стал медленнее и было видно, что ему слишком тяжело. Позже Цимбал объяснил это проблемами, связанными со сложностью и особенностью трассы. Эстафету Цимбал уже передал девятым.

Наверстать 40 сек, которые проиграл Цымбал, должен был Артем Прима. Но на втором огневом рубеже он пошел на круг штрафа. В результате две минуты отставания от лидеров.

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Антону Дудченко удалось вернуться в лучшую десятку, но ненадолго. Снова круг штрафа и 11-е место.

Самые большие надежды были на Дмитрия Пидручного, который вряд ли бы уже боролся за медали, но смог бы хотя бы попасть в десятку самых быстрых. И он это сделал, даже несмотря на два круга штрафа.

Настоящей сенсацией была Норвегия, которая после первого этапа уже и не претендовала на награды. Но на последнем огневом рубеже норвежские короли камбэка вырвались вперед и удержали свое олимпийское золото, хотя и французские конкуренты до последнего "наступали им на пятки".

А вот в случае с командой ОКР все произошло наоборот. До последнего этапа они были среди лидеров и уже могли бы праздновать золотые медали, но два круга штрафа – и бронза в кармане.

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Лыжное двоеборье: перепутал трассу и остался без чемпионства

Норвежского спортсмена Ярл-Магнуса Риибера видели на высшей строчке пьедестала в лыжном двоеборье. Сначала ему помешал положительный тест, из-за чего олимпиец только в преддверии сегодняшнего старта вышел из изоляции. Несмотря на это, Риибер без проблем совершил прыжок с большого трамплина на 142 м, который оценили в 139,8 баллов, а получил 44 сек преимущества в гонке на 10 км.

Но именно в гонке Риибер допустил ошибку, которая стоила ему золота – он перепутал повороты, из-за чего побежал на финиш, а не на второй круг дистанции. В общей сложности он пробежал дополнительные 200 м, что, конечно же, повлияло на результат.

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йорген Гробак, опередив на 0,4 сек соотечественника Йенса Луроса Офтебро. Бронзовый призер – японец Акито Ватабе.

Украинец Дмитрий Мазурчук занял 32-е место, уступив Гробак более четырех минут.

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Сноуборд: адская борьба за золото

Казалось бы, что в женском биг-эйре уже все ясно. Олимпийская чемпионка по слоупстайлу Зои Садовски-Синнотт должна выиграть второе золото в Пекине. Тем более, для этого было все: идеальная первая попытка, которую оценили в 93,25 балла, уверенное второе выступление – 83,75 балла.

Претенденткой на золото оставалась единственная конкурентка – Анна Гассер из Австрии. Но она в квалификации не показывала стабильный уровень и заняла седьмое место, поэтому в финале от нее вряд ли ожидали золотого прыжка. Но именно третья попытка Гассера гарантировала ей золото, она не только по очкам догнала Садовски-Синнотт, но и заставила ее понервничать.

В последней попытке Садовски-Синнотт решила повторить трюк, выполняемый Гассер, но этого не удалось. Садовски-Синнотт упала и потеряла "золото".

1. Анна Гассер (Австрия) – 185.50.
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) – 177.00.
3. Кокомо Мурасе (Япония) – 171.50

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

В мужском турнире олимпийским чемпионом стал Су Имин из Китая, для которого это первые Олимпийские игры. 17-летний сноубордист в двух попытках показал не идеальные выступления, но этого хватило, чтобы набрать 182,50 и занять первое место.

1. Су Имин (Китай) – 182.50.
2. Монс Ройзланд (Норвегия) – 171.75.
3. Макс Парро (Канада) – 170.25.

Фристайл: на первый взгляд, без шансов, но нет

Матильда Грэммо из Швейцарии проявила бойцовский характер и завоевала "золото" в слоупстайле. Она была одной из спортсменок, кому прогнозировали награды, но все пошло не по сценарию. Уже в первой финальной попытке Грэммо упала и получила всего 1.10 баллов. 

Но во второй попытке она совершила прыжок, который оценили в 86.56 баллов. И несмотря на то, что третий был всего лишь в  46,96, Грэммо стала олимпийской чемпионкой.

1. Матильда Грэммо (Швейцария) – 86.56.
2. Айлин Гу (Китай) – 86.23.
3. Келли Силдару (Эстония) – 82.06.

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Конькобежный спорт: снова рекорд

Женская сборная Канады выиграла гонку преследования, установив новый олимпийский рекорд – 2:53,44.

Решающим событием в гонке стало падение одной из японских спортсменок. В забеге за третье место Нидерланды победили команду ОКР.

В мужской гонке преследования сборная Норвегии защитила звание олимпийских чемпионов, одержав "золото" в противостоянии против ОКР.

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Бобслей: немецкий пьедестал

Экипаж пилота Франческо Фридриха завоевал золотые награды в соревнованиях двоек в бобслее. Но это не единственный немецкий экипаж на пьедестале. Серебро – у команды Йоханнеса Лохнера, а бронзу выиграл экипаж пилота Кристофа Гафера.

И это впервые на Играх в Пекине, когда в одном соревновании весь комплект наград забирает одна страна.. Хотя не первый раз в истории, ведь в Пхенчхане в 2018 году та же Германия захватила пьедестал в лыжном двоеборье.

1. Франческо Фридрих (Германия) – 3:56.89.
2. Иоганнес Лохнер (Германия) +0.49.
3. Кристоф Гафер (Германия) +1.69.

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Украинцы в других видах спорта

  • Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко с первой попытки попал в финал соревнований по лыжной акробатике. Выступление украинца оценили на 120.36 баллов, и это пятое место в квалификации. Другому украинцу – Александру Окипнюку – понадобилась вторая попытка, в которой он смог выполнить прыжок на 125 баллов и получить желаемую "путевку" в финал. Дмитрий Котовский пройти квалификацию не смог.
  • Не смогла квалифицироваться к следующему этапу – произвольной программе – 16-летняя Анастасия Шаботова. Украинка допустила ряд ошибок в короткой программе и получила оценку – 48,68. Это последнее место.

Безумный день на Олимпиаде: перепутанные трассы, ложная стрельба и невероятные камбеки

Медальный зачет: Норвегию уже не догнать?

Норвегия остается на первом месте с 12 золотыми наградами. Кроме того, в активе норвежцев – по семь серебряных и бронзовых наград.

Германия, занимающая второе место, отстает на три золота. Также немецкая сборная смогла добыть в борьбе шесть серебряных и три бронзовые медали. 

Американская сборная остается на третьем месте: семь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых награды.

В лучшей пятерке еще Австрия и Нидерланды.

Когда болеть за украинцев 16 февраля?

  • 04:15. Горнолыжный спорт. Слалом. Иван Колбаснюк.
  • 09:15. Лыжная гонка. Командный спринт. Юлия Кроль и Марина Анцибор.
  • 09:45. Биатлон. Эстафета. Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк.
  • 13:00. Фристайл. Лыжная акробатика. Александр Окипнюк, Александр Абраменко.
  • 13:30. Шорт-трек. 1500 м. Ульяна Дуброва.
Ольга Модіна
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