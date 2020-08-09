ММА. Рекорд UFC: американец Льюис нокаутировал сепаратиста из Харькова - видео

В начале второго раунда Деррик Льюис отправил соперника в нокдаун и добил внизу, пока не вмешался рефери

Американский боец Деррик Льюис победил россиянина Алексея Олейника в главном бою турнира UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Поединок завершился в самом начале второго раунда техническим нокаутом, сообщает тематический портал vringe.com.

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В начале второго раунда американец мощно попал справа в голову соперника, отправив его в нокдаун и добив в партере до вмешательства рефери.

Этот поединок сделал Деррика рекордсменом UFC - до него никто не побеждал в промоушене досрочно 11 раз.

Для Олейника бой стал третий в 2020 году - до этого он победил Мориса Грина и Фабрисио Вердума. Для Льюиса этот поединок стал третьей победой подряд.

В своем комментарии Алексей отметил, что "бой прошел как прошел", а также сказал, что расстроен результатом - что был неплохо готов, но далеко не все сработало. "Обещаю в следующий раз быть лучше готовым и показать настоящую силу воли", - добавил он.

Деррик Льюис

Родился в Новом Орлеане, штат Луизиана. Бывший претендент на титул UFC. 35 лет, весовая категория - тяжелый вес. 24 поединков, из которых выиграл семь.

Алексей Олейник

Родился в Харькове, позже перебрался в Москву и получил российское гражданство, а сейчас проживает на территории США. 43 года, весовая категория - тяжелый вес, провел 59 поединков, выиграл 14, из которых одна победа досталась нокаутом.

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Дарья Мостовая

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