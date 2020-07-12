Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

11 июля в рамках турнира UFC 251 в Абу-Даби состоялся бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо. Ян техническим нокаутом одержал победу в пятом раунде и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В бою Петр Ян больше работал руками, а его оппонент сделал акцент на лоукиках. Алдо удалось заставить Яна поменять стойку из-за отбитой ноги. Переломным оказался третий раунд, когда Ян начал доминировать в бою. 

Ян нанес 194 значимых удара (достигших цели, поразивших противника в обход защиты) за один бой. Петр Ян стал вторым чемпионом UFC из РФ после Хабиба Нурмагомедова. 

  • 10 мая в рамках турнира UFC 249 в легком весе состоялся яркий поединок бойцов смешанного стиля между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Последний завоевал титул "временного" чемпиона UFC, забив ветерана до отмашки рефери в 5-м раунде.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: UFC, петр ян, жозе алдо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
UFC. Петр Ян досрочно забил Жозе Алдо: видео лучших моментов боя
UFC. Петр Ян досрочно забил Жозе Алдо: видео лучших моментов боя
Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео
Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео
В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео
В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео
Экономика Бизнес-неделя: взятка главе ФГИ, налоговый сюрприз Слуг народа и конец "евробляхам" из США
Зе чистки. Почему ушли главы АМКУ, Гослеса и Укртрансбезопасности. Три истории
Люди Зе чистки. Почему ушли главы АМКУ, Гослеса и Укртрансбезопасности. Три истории
Программа по частичной безработице сохранила 300 000 рабочих мест - Петрашко
Экономика Программа по частичной безработице сохранила 300 000 рабочих мест - Петрашко
Популярное
фото/видео
UFC. Петр Ян досрочно забил Жозе Алдо: видео лучших моментов боя
UFC. Петр Ян досрочно забил Жозе Алдо: видео лучших моментов боя
Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео
Футбол. Украинец мощным ударом забил гол лидеру Серии А - видео 08:45
В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео
В Лондоне защитники животных покрасили воду в фонтанах в красный цвет - видео 11.07.20, 23:52
Новые протесты в Сербии против ужесточения карантина - фоторепортаж, видео
Новые протесты в Сербии против ужесточения карантина - фоторепортаж, видео 11.07.20, 21:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 