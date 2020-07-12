UFC. Петр Ян досрочно забил Жозе Алдо: видео лучших моментов боя

11 июля в рамках турнира UFC 251 в Абу-Даби состоялся бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо. Ян техническим нокаутом одержал победу в пятом раунде и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

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В бою Петр Ян больше работал руками, а его оппонент сделал акцент на лоукиках. Алдо удалось заставить Яна поменять стойку из-за отбитой ноги. Переломным оказался третий раунд, когда Ян начал доминировать в бою.

Ян нанес 194 значимых удара (достигших цели, поразивших противника в обход защиты) за один бой. Петр Ян стал вторым чемпионом UFC из РФ после Хабиба Нурмагомедова.