Пандемии назло. Состоялось шоу UFC – у Нурмагомедова появился новый претендент

В Джексонвилле, штат Флорида, США, в рамках турнира UFC 249 в легком весе состоялся яркий поединок бойцов смешанного стиля между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Последний завоевал титул "временного" чемпиона UFC, забив ветерана до отмашки рефери в 5-м раунде. Об этом пишет Vringe.
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В начале боя более активным был Фергюсон, но в дальнейшем удачных попаданий от Гэтжи становилось все больше. Когда до конца боя оставалось полторы минуты, рефери остановил его в связи с тяжелым состоянием Фергюсона, для которого это стало первым поражением в 12 последних боях.
Из-за коронавирусного карантина шоу проходило без зрителей - на площадке присутствовала только съемочная группа, бойцы со своими командами, рефери и организаторы поединка.
Теперь Гэтжи предстоит встреча с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, полновесным чемпионом UFC, который уже прокомментировал результаты поединка в Twitter, написав, что "это было потрясающе".
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