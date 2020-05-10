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Пандемии назло. Состоялось шоу UFC – у Нурмагомедова появился новый претендент

Пандемии назло. Состоялось шоу UFC – у Нурмагомедова появился новый претендент - Фото
Джастин Гэтжи (instagram.com/justin_gaethje)
10.05.2020, 11:53

Гэтжи победил Фергюсона, прервав цепочку побед ветерана за последние восемь лет. Это было первое крупное бойцовское шоу в мире с начала пандемии.

В Джексонвилле, штат Флорида, США, в рамках турнира UFC 249 в легком весе состоялся яркий поединок бойцов смешанного стиля между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Последний завоевал титул "временного" чемпиона UFC, забив ветерана до отмашки рефери в 5-м раунде. Об этом пишет Vringe.

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В начале боя более активным был Фергюсон, но в дальнейшем удачных попаданий от Гэтжи становилось все больше. Когда до конца боя оставалось полторы минуты, рефери остановил его в связи с тяжелым состоянием Фергюсона, для которого это стало первым поражением в 12 последних боях.

Из-за коронавирусного карантина шоу проходило без зрителей - на площадке присутствовала только съемочная группа, бойцы со своими командами, рефери и организаторы поединка.

Теперь Гэтжи предстоит встреча с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, полновесным чемпионом UFC, который уже прокомментировал результаты поединка в Twitter, написав, что "это было потрясающе".

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  • В феврале 2020 года боксер Тайсон Фьюри досрочно победил чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Уайлдера.
  • 7 мая сообщалось, что боксеры-легенды Майк Тайсон и Эвандер Холифилд возвращаются на ринг.

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Дарья Мостовая
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