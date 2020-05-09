"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил даже для профессионального боксера являются недопустимыми", - сказал Богдан Грицай

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил из-за его последнего видео, в котором боксер завуалированно угрожает физической расправой "диванным экспертам". Соответствующее видео Грицай опубликовал в своем YouTube-канале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих "ватных" видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть", - сказал борец.

"После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил даже для профессионального боксера являются недопустимыми. Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам", - добавил Грицай.

Он также упрекнул Усика в съемках российского фильма "об этногенезе триединого русского народа имени Кадырова и Путина".

Справка. Богдан Грицай - борец вольного стиля. Родился в городе Шепетовка Хмельницкой области. Сейчас проживает в Киеве, учится в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного. Выступает в весовой категории до 92 кг. Среди самых крупных наград - бронзовые медали чемпионатов мира и Европы U23.

В 2018 году на вопрос, чей Крым, Усик ответил, что Крым – "божий", и его возвращение в Украину "зависит от народа и Бога".

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, Крым, бокс, Александр Усик, Богдан Грицай
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео
"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео
Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу
Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу
Елизавета II в День Победы: Никогда не сдаваться, никогда не отчаиваться – видео
Елизавета II в День Победы: Никогда не сдаваться, никогда не отчаиваться – видео
Идеи и Кейсы Креатив на "Станции Лема", или Как во Львове оживляют историческое трамвайное депо. Фото
Кабмин опубликовал постановление о госрегулировании цен: список товаров
Экономика Кабмин опубликовал постановление о госрегулировании цен: список товаров
У украинцев заканчиваются деньги. Кто еще нуждается в помощи, кроме пенсионеров?
Мнение У украинцев заканчиваются деньги. Кто еще нуждается в помощи, кроме пенсионеров?
Популярное
фото/видео
"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео
"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео
Лукашенко провел парад в Минске, невзирая на коронавирус: фото, видео
Лукашенко провел парад в Минске, невзирая на коронавирус: фото, видео 15:05
Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу
Обращение Зеленского ко Дню победы: Никто не может приватизировать победу 12:21
Елизавета II в День Победы: Никогда не сдаваться, никогда не отчаиваться – видео
Елизавета II в День Победы: Никогда не сдаваться, никогда не отчаиваться – видео 08.05.20, 23:57
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 