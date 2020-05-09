"Ты что, Кадыров?". Борец бросил вызов Усику: видео

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил из-за его последнего видео, в котором боксер завуалированно угрожает физической расправой "диванным экспертам". Соответствующее видео Грицай опубликовал в своем YouTube-канале.

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"Я и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих "ватных" видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть", - сказал борец.

"После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил даже для профессионального боксера являются недопустимыми. Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам", - добавил Грицай.

Он также упрекнул Усика в съемках российского фильма "об этногенезе триединого русского народа имени Кадырова и Путина".

Справка. Богдан Грицай - борец вольного стиля. Родился в городе Шепетовка Хмельницкой области. Сейчас проживает в Киеве, учится в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного. Выступает в весовой категории до 92 кг. Среди самых крупных наград - бронзовые медали чемпионатов мира и Европы U23.

В 2018 году на вопрос, чей Крым, Усик ответил, что Крым – "божий", и его возвращение в Украину "зависит от народа и Бога".