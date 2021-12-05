UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бокс. Сергей Деревянченко – Карлос Адамес: где и когда смотреть бой онлайн

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 11:51
Бокс. Сергей Деревянченко – Карлос Адамес: где и когда смотреть бой онлайн - Фото
Сергей Деревянченко (фото - instagram.comsergiy.derevyanchenko)

В ночь с 5 на 6 декабря украинец Сергей Деревянченко проведет рейтинговый боксерский поединок с доминиканцем Карлосом Адамесом. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бой будут транслировать ShowTime и MEGOGO. Начало трансляции запланировано на 03:00 по Киеву, примерное начало боя Деревянченко – 04:00.

Бой состоится в Лос-Анджелесе. 

Рекорды противников: 

- Адамес: 21 поединок, выиграл 20, 16 нокаутом;

- Деревянченко: 16 поединков, выиграл 13, из них 10 нокаутом.

Деревянченко – 36-летний украинский боксер из Феодосии/Николаева, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса в любителях.

Читайте также: Джошуа о реванше с Усиком: Это война, я закончил проигрывать и намерен избить этого парня

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
бокс сергей деревянченко Карлос Адамес
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 