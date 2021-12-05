Бокс. Сергей Деревянченко – Карлос Адамес: где и когда смотреть бой онлайн

В ночь с 5 на 6 декабря украинец Сергей Деревянченко проведет рейтинговый боксерский поединок с доминиканцем Карлосом Адамесом.

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Бой будут транслировать ShowTime и MEGOGO. Начало трансляции запланировано на 03:00 по Киеву, примерное начало боя Деревянченко – 04:00.

Бой состоится в Лос-Анджелесе.

Рекорды противников:

- Адамес: 21 поединок, выиграл 20, 16 нокаутом;

- Деревянченко: 16 поединков, выиграл 13, из них 10 нокаутом.

Деревянченко – 36-летний украинский боксер из Феодосии/Николаева, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года, один из лучших боксеров за историю Всемирной серии бокса в любителях.

28 ноября Теофимо Лопес проиграл все пояса австралийцу Джорджу Камбососу.

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Владислав Сердюк

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