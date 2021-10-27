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Джошуа о реванше с Усиком: Это война, я закончил проигрывать и намерен избить этого парня

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 12:38
Джошуа о реванше с Усиком: Это война, я закончил проигрывать и намерен избить этого парня - Фото
Усик - Джошуа (Фото - ЕРА)

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, каким видит матч-реванш с соперником из Украины Александром Усиком. В интервью IFL TV Джошуа заявил, что "это война", он "закончил проигрывать" и намерен "убивать".

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Джошуа проиграл свои пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинцу Усику единогласным решением судей по очкам в Лондоне в ночь на 26 сентября. Реванш может состояться в марте 2022-го.

Комментируя предстоящий поединок, Джошуа заявил, что у него одна мысль – это "война и убийство".

"Намерен избить этого парня (Усика, – ред.) и довести его душу до точки, когда он захочет сдаться – вот в чем бокс", – заявил Джошуа.

Он также сказал, что его команда избрала неправильную тактику для прошедшего боя с Усиком, и это поражение стало для него хорошим уроком. Теперь боксер настроен на победу.

"Я закончил, черт возьми, проигрывать. Я больше не хочу изучать сладкую науку. Нравится рефери мой стиль или нет, но он (Усик, – ред.) может быть брошен на пол в следующем бою, потому что это война… Я раздражен. Я закипаю даже сейчас, когда говорю об этом", – заявил Джошуа.

  • В ночь на 26 сентября 2021-го Усик одержал победу над Джошуа по очкам. 
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил Усика за победу: "Украина возвращает свое". Мэр Киева Виталий Кличко подарил Усику пояс WBC "на удачу и мотивацию".
  • Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
  • Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.
  • Промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш может состояться в марте 2022-го.

Читайте также: "Сделать Усику больно". В команде супертяжа Джошуа готовят "операцию Возмездие"

Оксана Житнюк
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Энтони Джошуа Адлександр Усик бокс реванш
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