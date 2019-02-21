Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.02.2019, 15:07

Бокс. Усик и Джошуа планируют провести бой в следующем году

Бокс. Усик и Джошуа планируют провести бой в следующем году - Фото
Александр Усик (фото - Matchroom Boxing/Mark Robinson)

Сначала Усик должен провести несколько боев с другими соперниками в супертяжелом весе

Реклама
Реклама

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может встретиться в ринге с обладателем титулом IBF, IBO, WBO і WBA в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа в следующем году. Об этом сообщил промоутер обоих боксеров Эдди Хирн, передает Sky Sports.

"Сначала Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе. Например, в мае против Поветкина (российского боксера – ред.). Потом проведет еще один бой. А уже потом WBO сделает его обязательным претендентом на титул Джошуа", - пояснил промоутер.

Реклама

Он добавил, что бой может состоятся весной 2020 года.

20 февраля в Нью-Йорке на первой совместной пресс-конференции Джошуа с претендентом Джарреллом Миллером произошла стычка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Энтони Джошуа, спорт, бокс, Александр Усик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 