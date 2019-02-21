Бокс. Усик и Джошуа планируют провести бой в следующем году

Александр Усик (фото - Matchroom Boxing/Mark Robinson)

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик может встретиться в ринге с обладателем титулом IBF, IBO, WBO і WBA в супертяжелом весе, британцем Энтони Джошуа в следующем году. Об этом сообщил промоутер обоих боксеров Эдди Хирн, передает Sky Sports.

"Сначала Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе. Например, в мае против Поветкина (российского боксера – ред.). Потом проведет еще один бой. А уже потом WBO сделает его обязательным претендентом на титул Джошуа", - пояснил промоутер.

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Он добавил, что бой может состоятся весной 2020 года.

20 февраля в Нью-Йорке на первой совместной пресс-конференции Джошуа с претендентом Джарреллом Миллером произошла стычка.