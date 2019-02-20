Супертяжеловесы-боксеры Джошуа и Миллер едва не подрались: видео

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Ситуация накалилась уже на первой официальной встрече чемпиона мира по боксу и американского претендента, который играет роль "плохого парня"

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В Нью-Йорке на первой совместной пресс-конференции британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа с претендентом Джарреллом Миллером произошла стычка: американец оттолкнул гостя, после чего еще долго нападал на него словесно. Инцидент попал на видео.

Поединок состоится 1 июня на местной арене Madison Square Garden.

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Стычка произошла в самом начале "поединка взглядов" чемпиона по версиям IBF, WBO и WBA и небитого драчуна из Бруклина.

Джошуа (22-0, 21 КО) не набросился в ответ, а невозмутимо вернулся на место, пока Миллер (23-0-1, 21 КО) что-то ему выговаривал.

Словесная перепалка завязалась во время пресс-конференции:

В апреле 2017 года Джошуа побывал в нокдауне в бою против Владимира Кличко, но затем нокаутировал украинца. Сейчас британец считается одним из двух сильнейших супертяжеловесов планеты вместе с чемпионом WBC Дионтэем Уайлдером.

Фото и видео: пресс-служба Matchroom Boxing, DAZN USА

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Теги: Энтони Джошуа, бокс, видео, скандал, чемпион, джаррелл миллер
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