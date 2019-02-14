45 побед на двоих, 41 нокаутом: назван следующий соперник Джошуа

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Это будет дебют чемпиона-супертяжеловеса на американской территории: до этого шесть лет профессиональной карьеры он боксировал только в Британии

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Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа следующий бой проведет в США против американского проспекта Джаррелла Миллера. Об этом у себя в YouTube объявил сам британский топ-боксер.

Поединок состоится 1 июня на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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"С нетерпением жду боя с хорошим боксером и превосходным оратором (Джошуа подтрунивает над соперником, который уже много наговорил оскорблений, - ред.). Не оставлю ему ни шанса. Разберусь с ним на стиле", - пообещал чемпион.

Претендент же заявил, что "все, чего добьется Джошуа - лично привезет мне чемпионские пояса".

"Энтони стоит на моем пути к мечте, и 1 июня я его перееду к черту", - угрожает Миллер (23-0-1, 20 КО).

Иллюстрация: пресс-служба Matchroom Boxing

В апреле 2017 года Джошуа (22-0, 21 КО) побывал в нокдауне в бою против Владимира Кличко, но затем нокаутировал украинца. Сейчас британец считается одним из двух сильнейших супертяжеловесов планеты вместе с чемпионом WBC Дионтэем Уайлдером.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс, чемпион, джаррелл миллер
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