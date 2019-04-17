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17.04.2019, 17:54

Боксерша не может вернуться в Иран из-за боя в шортах: видео

Боксерша не может вернуться в Иран из-за боя в шортах: видео - Фото
Садаф Хадем (скриншот с видео)

К тому же спортсменку тренировал мужчина, который не находится с ней в родственных связях. Теперь ее грозят арестовать

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Иранская боксерша Садаф Хадем, которая стала первой женщиной из своей страны, выступившей на официальных соревнованиях по боксу, отказалась возвращаться из Франции, где проходил бой, в Иран из-за выданного ордера на ее арест. Об этом сообщает ВВС.

24-летняя Хадем победила француженку Анну Шовен в любительском поединке в субботу.

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На этой неделе она планировала вылететь в Тегеран со своим французско-иранским тренером.

Спортсменка заявила, что на родине ее обвинили в нарушении мусульманского дресс-кода, так как на соревнованиях она выступала в майке и шортах.

Официальные лица Ирана пока не подтвердили наличие ордера на арест Хадем.

"Я боролась на легальном матче во Франции. Но так как я была в шортах и футболке, что совершенно нормально для всего мира, я нарушила правила моей страны", - сказала она.

"Я была не в хиджабе, меня тренировал мужчина - некоторые люди плохо смотрят на это", - добавила Хадем.

13 апреля украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Бухаресте в весовой категории до 87 килограмм.

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Теги: Иран, бокс, Садаф Хадем
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