Боксерша не может вернуться в Иран из-за боя в шортах: видео

Садаф Хадем (скриншот с видео)

Иранская боксерша Садаф Хадем, которая стала первой женщиной из своей страны, выступившей на официальных соревнованиях по боксу, отказалась возвращаться из Франции, где проходил бой, в Иран из-за выданного ордера на ее арест. Об этом сообщает ВВС.

24-летняя Хадем победила француженку Анну Шовен в любительском поединке в субботу.

Реклама

На этой неделе она планировала вылететь в Тегеран со своим французско-иранским тренером.

Спортсменка заявила, что на родине ее обвинили в нарушении мусульманского дресс-кода, так как на соревнованиях она выступала в майке и шортах.

Официальные лица Ирана пока не подтвердили наличие ордера на арест Хадем.

"Я боролась на легальном матче во Франции. Но так как я была в шортах и футболке, что совершенно нормально для всего мира, я нарушила правила моей страны", - сказала она.

"Я была не в хиджабе, меня тренировал мужчина - некоторые люди плохо смотрят на это", - добавила Хадем.

13 апреля украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Бухаресте в весовой категории до 87 килограмм.