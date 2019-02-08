Британская полиция подтвердила смерть футболиста "Кардиффа" Салы

Фанаты "Нанта" попрощались с Салой (фото - EPA)

Тело, извлеченное из обломков самолета, потерпевшего катастрофу в Ла-Манше, принадлежало футболисту британского "Кардифф Сити" Эмилиано Сале. Об этом сообщает Би-Би-Си, ссылаясь на британскую полицию.

Полицейские также подтвердили смерть пилота самолета Дэвида Ибботсона.

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Обломки легкомоторного самолета PA 46 Malibu, на борту которого находились футболист и пилот, были обнаружены утром 3 февраля.

На следующий день среди обломков обнаружили труп.

Отчет о катастрофе будет представлен в течение месяца.