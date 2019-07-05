Бубку обвинили во взятке при выборе столицы Олимпийских игр

Сергей Бубка (фото - LIGA.net)

Фигурант коррупционных дел, экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал в бразильском суде заявил, что за поддержку заявки города при выборе столицы Олимпийских игр-2016 почетный член Международного олимпийского комитета Сергей Бубка якобы мог получить от него взятку. О таком заявлении экс-чиновника пишет канадский ресурс GamesBids.com.

Он сказал, что помимо украинского победителя Олимпиады-1988, взятку также "был готов получить в обмен на голос" и четырехкратный чемпион Игр по плаванью Александр Попов из РФ.

Экс-губернатор Рио заявил, что о таких сомнительных деньгах для подкупа знали бывший президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и экс-мэр города Эдуардо Паэс.

Кабрал рассказал, что 10 лет назад на то время глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман свел его с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком и дал понять, что этот чиновник может "помочь" Рио получить "пять или шесть голосов" - само собой, не без взяток.

Бубка пока никак не отреагировал на обвинения.

Пять лет назад пал легендарный рекорд Бубки в прыжках с шестом.

Бубка возглавляет НОК с 2005 года. Около трех лет назад его переизбрали в исполком МОК. Он также является первым вице-президентом IAAF. Был в Партии регионов, а также одним из ключевых собственников "Родовид Банка", входившего в число крупнейших банков Украины.