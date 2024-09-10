Чехия победила Украину на Лиге наций УЕФА – 3:2

Фото: EPA / MARTIN DIVISEK

Сборная Чехии обыграла команду Украины во втором туре Лиги наций УЕФА со счетом 3:2.

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Команды играли в дивизионе В сезона 2024-2025.

Первый гол чешский игрок Павел Шульц забил на 21-й минуте.

В дальнейшем Украина сравняла счет уже на 37-й минуте – забил Владислав Ванат.

Однако в последнюю минуту первого тайма игрок Чехии Шульц забил еще один гол.

Уже во втором тайме, на 80-й минуте чехи забили еще один гол в пенальти – на этот раз удар осуществил Томаш Соучек. Пенальти объявили потому, что арбитр на видеоповторе увидел игру рукой от украинца Николая Матвиенко.

А на 84-й минуте гол чехам забил Георгий Судаков.

В дополнительных шести минутах никто гола не забил, поэтому чехи победили со счетом 3:2.

Еще в течение матча футболисты обеих команд получили по две желтые карточки.

Ранее, 7 сентября, украинская сборная проиграла команде Албании со счетом 1:2 в стартовом матче Лиги наций.

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