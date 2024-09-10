Чехія перемогла Україну на Лізі націй УЄФА – 3:2

Фото: EPA / MARTIN DIVISEK

Збірна Чехії перемогла команду України у другому турі Ліги націй УЄФА з рахунком 3:2.

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Команди грали у дивізіоні В сезону 2024-2025.

Перший гол чеський гравець Павел Шульц забив на 21-й хвилині.

Надалі Україна зрівняла рахунок уже на 37-й хвилині – забив Владислав Ванат.

Проте в останню хвилину першого тайму гравець Чехії Шульц забив ще один гол.

Уже в другому таймі, на 80-й хвилині чехи забили ще один гол у пенальті – цього разу удар здійснив Томаш Соучек. Пенальті оголосили тому, що арбітр на відеоповторі побачив гру рукою від українця Миколи Матвієнка.

А на 84-й хвилині гол чехам забив Георгій Судаков.

У додаткових шести хвилинах ніхто голу не забив, тому чехи перемогли з рахунком 3:2.

Іще впродовж матчу футболісти обох команд отримали по дві жовті картки.

Раніше, 7 вересня, українська збірна програла команді Албанії з рахунком 1:2 у стартовому матчі Ліги націй.

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