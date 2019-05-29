Челси-Арсенал: второй тайм финала ЛЕ вынес мозг болельщикам

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Сегодня, 29 мая, состоялся финальный поединок Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Баку, в котором Челси играл против Арсенала.

Первый тайм завершился без голов, а во втором было забито пять мячем, и четыре из них - в ворота Арсенала.

На 9-й минуте второго тайма счет открыл Оливье Жиру. Через 11 минут второй мяч арсенальнцам забил Педро Родригес Ледесма. Еще через пять минут разрыв увеличил Эден Азар. Через 4 минуты Алекс Ивоби сократил разрыв в счете, но не прошло и трех минут, как Эден Азар забил еще один гол в ворота Арсенала - это гол стал последним в игре.

Итоговый счет 4:1.

Вчера стало изестно, что нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба ПСЖ Неймар не будет капитаном национальной команды.