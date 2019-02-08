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Боты:
08.02.2019, 10:33

Чемпион мира по боксу Гвоздик узнал имя претендента на свой титул

Чемпион мира по боксу Гвоздик узнал имя претендента на свой титул - Фото
Фото: пресс-служба WBC

Ветерана Доудоу Энгумбу профильные СМИ называют "проходным" соперником для первой титульной защиты украинца

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30 марта состоится дебютная защита титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе профессионального бокса у харьковчанина Александра Гвоздика (16-0, 13 КО). Об этом он сообщил у себя в Instagram.

Претендент — французский "середняк" Доудоу Энгумбу (38-8, 14 КО).

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Поединок Гвоздик-Энгумбу состоится на 2300 Arena в Филадельфии американского штата Пенсильвания.

Украинским любителям бокса 37-летний француз известен по бою шестилетней давности во Дворце спорта в Киеве. Тогда Энгумбу единогласным решеним судей победил Вячеслава Узелкова.

В прошлом году он отбоксировал только раз в малозначительном поединке.

Фото: instagram.com/doudoungumbu

Харьковский панчер завоевал пояс WBC в Канаде, где в декабре 2018 года забил до падения чемпиона Адониса Стивенсона. Последний долгое время владел поясом WBC, однако в бою с Гвоздиком получил серьезную травму головного мозга, был прооперирован и введен в медикаментозную кому. Позднее его вывели из такого состояния, и сейчас Стивенсон проходит курс лечения дома.

Гвоздик боксирует в качестве профи уже пятый год. Все поединки он провел на территории США.

Сейчас в профибоксе четыре украинца владеют чемпионскими титулами: Артем Далакян (до 50,8 кг — WBA), Василий Ломаченко (до 61,2 кг — WBA), Александр Гвоздик (до 79,4 кг — WBC) и Александр Усик (до 90,7 кг — WBC, WBA, WBO, IBF).

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Теги: Александр Гвоздик, бокс, чемпион, поединок, wbc, доудоу энгумбу
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