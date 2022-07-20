Чемпион мира по шахматам отказался играть матч с претендентом из России

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался от защиты титула и не будет играть матч против претендента из России Яна Непомнящего. Об этом сообщает Chess24.com.

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Ранее Карслен давал понять, что может в принципе отказаться от защиты титула и хотел бы сыграть матч только с 19-летним Алирезой Фирузджой.

Сегодня Карлсен заявил, что он "не уходит на покой" и "остается лучшим в мире", но ему "плевать на Чемпионат мира" и он не будет защищать титул.

В 2021 года Карлсен в пятый раз отстоял титул чемпиона мира по шахматам, разгромив в матче россиянина Яна Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Российский гроссмейстер снова выиграл право на претендентский матч на турнире в Мадриде, однако теперь ему предстоит играть не с действующим чемпионом мира, а с занявшим на турнире претендентов второе место китайским гроссмейстером Дином Лижэнем.

В январе 2020 года Карлсен побил мировой шахматный рекорд по количеству партий без поражений с классическим контролем времени - его беспроигрышная серия достигла 111 игр подряд.

Сергей Бережной

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