Чемпионат Европы. Женская сборная Украины выиграла "золото" в стрельбе

Фото: isport.ua

В польском Вроцлаве на чемпионат Европе по стрельбе из пневматического оружия в первый день Украина завоевала две медали – командное золото и индивидуальную бронзу. Об этом сообщает Isport.ua.

В стрельбе по движущейся мишени с десяти метров украинки Виктория Рыбовалова и Галина Авраменко заняли первые два места в квалификации, а Валентина Гончарова стала пятой, что позволило нашей сборной выиграть командное первенство.

Украинки, набрав в сумме 1672 очка, опередили россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).

В индивидуальном первенстве обе украинки проиграли в своих полуфиналах, поэтому разыграли между собой бронзу – ее обладательницей стала Виктория Рыбовалова.

У мужчин единственный представитель Украины Игорь Кизима стал вторым в квалификации, но потом проиграл в полуфинале и бронзовом финале, оставшись без медали.

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