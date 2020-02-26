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Чемпионат Европы. Женская сборная Украины выиграла "золото" в стрельбе

Чемпионат Европы. Женская сборная Украины выиграла "золото" в стрельбе - Фото
Фото: isport.ua
26.02.2020, 11:45

Украинки, набрав в сумме 1672 очка, опередили россиянок (1650)

В польском Вроцлаве на чемпионат Европе по стрельбе из пневматического оружия в первый день Украина завоевала две медали – командное золото и индивидуальную бронзу. Об этом сообщает Isport.ua.

В стрельбе по движущейся мишени с десяти метров украинки Виктория Рыбовалова и Галина Авраменко заняли первые два места в квалификации, а Валентина Гончарова стала пятой, что позволило нашей сборной выиграть командное первенство.

Украинки, набрав в сумме 1672 очка, опередили россиянок (1650) и представительниц Армении (1637).

В индивидуальном первенстве обе украинки проиграли в своих полуфиналах, поэтому разыграли между собой бронзу – ее обладательницей стала Виктория Рыбовалова.

У мужчин единственный представитель Украины Игорь Кизима стал вторым в квалификации, но потом проиграл в полуфинале и бронзовом финале, оставшись без медали.

  • 16 февраля украинский каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate 1 Premier League в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) и таким образом гарантировала себе участие на Олимпийских Играх в Токио
Арина Толина
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