Украинская каратистка завоевала золото в Дубае: видео

Украинский каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate 1 Premier League в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) и таким образом гарантировала себе участие на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Терлюга победила в категории до 55 кг, в финале она одолела представительницу Египта Ясмин Аттия.

Уже выйдя в финал турнира, 27-летняя украинка гарантировала себе получение путевки на летнюю Олимпиаду, которая состоится летом 2020 году в Токио (Япония).

Терлюга – первая украинская каратистка в ​​истории, завоевавшая олимпийскую лицензию, потому что каратэ только в этом году стало олимпийским видом спорта и впервые будет представлено на Играх.

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