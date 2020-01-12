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Украинские каратистки завоевали золото и бронзу на турнире в Чили

Украинские каратистки завоевали золото и бронзу на турнире в Чили - Фото
Анжелика Терлюга и Галина Мельник (Фото: olympicua/Facebook)
12.01.2020, 21:25

Терлюга стала победительницей в категории до 55 кг, Мельник взяла третье место в категории до 68 кг

Украинские каратистки завоевали золотую и бронзовую медали на турнире Karate1 Serie A в Чили. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет в Facebook.

Золото завоевала Анжелика Терлюга в весовой категории до 55 кг, бронзу - Галина Мельник в весовой категории до 68 кг.

Анжелика Терлюга - двухкратная чемпионка Европы, многократная призерка чемпионатов Европы. В 2018 году возглавила рейтинг Международной федерации карате в весовой категории до 55 кг, чемпионка Европы по карате 2019 года в командном кумите среди женщин.

Галина Мельник - чемпионка Европы по карате 2019 года в командном кумите среди женщин.

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карате спорт Галина Мельник Анжелика Терлюга
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