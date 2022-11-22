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Чемпионат мира-2022. Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 15:06
Чемпионат мира-2022. Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии - Фото
Фото: EPA

Сборная Саудовской Аравии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 выиграла у сборной Аргентины со счетом 2:1.

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В первом тайме СА пропустила гол с пенальти, а затем еще один – но отмененный из-за офсайда. С пенальти забил Лионель Месси.

Во втором тайме саудовцы заставили Месси ошибиться в центре поля, сразу после чего аш-Шехри с передачи Аль-Бурайкана поразил ворота Эмильяно Мартинеса с левого фланга штрафной.

Второй мяч в ворота Аргентины на 54-й минуте забил ад-Давсари.

Аргентина – Саудовская Аравия 1:2

Голы: Месси, 10 (пен.) – аш-Шехри, 48, ад-Давсари, 54.

  • Игроки сборной Ирана по футболу решили не исполнять гимн своей страны перед стартовым матчем чемпионата мира против Англии в понедельник.
Вадим Ребрина
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футбол Лионель Месси саудовская аравия Аргентина ЧМ-2022
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