Чемпионат мира-2022. Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии
22.11.2022, 15:06
Фото: EPA
Сборная Саудовской Аравии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 выиграла у сборной Аргентины со счетом 2:1.
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В первом тайме СА пропустила гол с пенальти, а затем еще один – но отмененный из-за офсайда. С пенальти забил Лионель Месси.
Во втором тайме саудовцы заставили Месси ошибиться в центре поля, сразу после чего аш-Шехри с передачи Аль-Бурайкана поразил ворота Эмильяно Мартинеса с левого фланга штрафной.
Второй мяч в ворота Аргентины на 54-й минуте забил ад-Давсари.
Аргентина – Саудовская Аравия 1:2
Голы: Месси, 10 (пен.) – аш-Шехри, 48, ад-Давсари, 54.
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