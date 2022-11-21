Футбол. Сборная Ирана отказались петь гимн перед игрой с Англией, фанаты освистали его

Игроки сборной Ирана по футболу решили не петь гимн своей страны перед стартовым матчем чемпионата мира против Англии в понедельник. Как пишет Reuters, таким образом они, вероятно, продемонстрировали поддержку протестующим на родине.

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Игроки молча выслушали исполнение гимна на международном стадионе Халифа, в то время как иранские болельщики освистали его. Некоторые из них жестами показали свое отношение к гимну, опустив большие пальцы вниз.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 21, 2022

На государственном телевидении Ирана исполнение гимна подвергли цензуру в прямом эфире, пишет агентство.

Футбольная сборная Ирана, которая исторически является огромным источником национальной гордости в этой стране, перед началом чемпионата оказалась в центре внимания – были ожидания, продемонстрируют ли футболисты солидарность с протестующими.

Защитник Эхсан Хаджсафи накануне стал первым игроком иранской команды, публично поддержавшим антиправительственные протесты в этой стране. "Мы с ними. И мы их поддерживаем. Условия в нашей стране неправильные, и люди этим недовольны", – сказал он.

Сам матч с Англией закончился для Ирана разгромным поражением со счётом 2:6.

В Англии отличились Джуд Беллингем (35'), Букайо Сака (43', 62'), Рахим Стерлинг (45+1'), Маркус Рашфорд (71') и Джек Грилиш (89'). Иран ответил двумя голами Мехди Тареми (65', 90+13').

Украинская ассоциация футбола просила ФИФА не пускать сборную Ирана на чемпионат мира из-за поддержки режимом Ибрагима Райси агрессии против Украины.

Андрій Водяний

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