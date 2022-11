Футбол. Сборная Ирана отказались петь гимн перед игрой с Англией, фанаты освистали его

Игроки сборной Ирана по футболу решили не петь гимн своей страны перед стартовым матчем чемпионата мира против Англии в понедельник. Как пишет Reuters, таким образом они, вероятно, продемонстрировали поддержку протестующим на родине.

Игроки молча выслушали исполнение гимна на международном стадионе Халифа, в то время как иранские болельщики освистали его. Некоторые из них жестами показали свое отношение к гимну, опустив большие пальцы вниз.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi