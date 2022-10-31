Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА снять Иран с чемпионата мира

Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА снять сборную Ирана с чемпионата мира в Катаре, который начнется менее чем через месяц, – 20 апреля. Решение было принято на заседании исполнительного комитета УАФ в понедельник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Основанием для снятия сборной Ирана с чемпионата, по мнению УАФ, являются систематические проявления нарушений прав человека в Иране, а также вероятная причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины.

Ассоциация также решила обратиться к ФИФА и УЕФА с призывом немедленно применить самые суровые санкции против Российского футбольного союза.

В УАФ считают, что этой организации не место среди членов ФИФА и УЕФА и ее следует исключить.

23 сентября Украина заявила, что лишает аккредитации посла Ирана в ответ на поставки оружия армии РФ. Также сокращено количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

17 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины за поставку России сотен дронов. Президенту Зеленскому предложили разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.