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Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА снять Иран с чемпионата мира

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 19:13
Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА снять Иран с чемпионата мира - Фото
Фото: Tasnim News Agency

Украинская ассоциация футбола попросила ФИФА снять сборную Ирана с чемпионата мира в Катаре, который начнется менее чем через месяц, – 20 апреля. Решение было принято на заседании исполнительного комитета УАФ в понедельник.

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Основанием для снятия сборной Ирана с чемпионата, по мнению УАФ, являются систематические проявления нарушений прав человека в Иране, а также вероятная причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины.

Ассоциация также решила обратиться к ФИФА и УЕФА с призывом немедленно применить самые суровые санкции против Российского футбольного союза.

В УАФ считают, что этой организации не место среди членов ФИФА и УЕФА и ее следует исключить.

Андрій Водяний
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Катар ЧМ-2022 уаф
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