Чемпионат мира. Вратарь сборной Польши проспорил Месси 100 евро – но платить не будет

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны проспорил 100 евро звезде сборной Аргентины Лионелю Месси. Об этом рассказал сам польский футболист, передает The Athletic.

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Во время матча между этими командами на Чемпионате мира был спорный эпизод в штрафной площадке поляков.

Судья пошел смотреть видеоповтор на системе VAR. Щенсны в это время сказал Месси, что ставит 100 евро на то, что пенальти не будет. Однако арбитр все же назначил 11-метровый: Месси ударил, но Щенсны отбил.

"Я не знаю, разрешено ли это (делать такие ставки. – Ред.) на Чемпионате мира, и меня, возможно, дисквалифицируют за это, но сейчас мне все равно. И я не собираюсь ему платить! Ему плевать на 100 евро", – сказал поляк.

30 ноября сборная Польши проиграла Аргентине со счетом 0:2, однако все равно вышла в плей-офф ЧМ-2022.

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Марко Сировой

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