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ЧМ-2022. Мужчина в футболке "Спасите Украину" прервал матч между Португалией и Уругваем

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 23:13
ЧМ-2022. Мужчина в футболке
Фото: EPA

Мужчина, одетый в синюю футболку с надписью "Спасите Украину", выбежал на поле во время матча между Португалией и Уругваем на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу.

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На спине у него была другая надпись: "Уважение к иранским женщинам".

ЧМ-2022. Мужчина в футболке "Спасите Украину" прервал матч между Португалией и Уругваем

ЧМ-2022. Мужчина в футболке "Спасите Украину" прервал матч между Португалией и Уругваем

Инцидент произошел на 51-й минуте игры и привел к задержке на несколько минут.

После того как неизвестного мужчину скрутили работники службы безопасности, игра возобновилась и Португалия открыла счет в матче.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Португалии.

После двух матчей Португалия занимает первое место в группе H с 6 очками, Уругвай последний – у него только 1 очко.

Андрій Водяний
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война ЧМ-2022
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