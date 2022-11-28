ЧМ-2022. Мужчина в футболке "Спасите Украину" прервал матч между Португалией и Уругваем
28.11.2022, 23:13
Фото: EPA
Мужчина, одетый в синюю футболку с надписью "Спасите Украину", выбежал на поле во время матча между Португалией и Уругваем на проходящем в Катаре чемпионате мира по футболу.
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На спине у него была другая надпись: "Уважение к иранским женщинам".
Инцидент произошел на 51-й минуте игры и привел к задержке на несколько минут.
После того как неизвестного мужчину скрутили работники службы безопасности, игра возобновилась и Португалия открыла счет в матче.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Португалии.
После двух матчей Португалия занимает первое место в группе H с 6 очками, Уругвай последний – у него только 1 очко.
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