"Динамо" - "Челси": катастрофический разгром

Фото: EPA

Сегодня, 14 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между футболистами киевского "Динамо" и лондонского "Челси".

"Динамовцы" проиграли со счетом 0:5.

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Первый мяч влетел в ворота украинцев уже на 5-ой минуте игры - Виллиан навесил с углового и Жиру не промахнулся.

На 33-ей минуте Жиру повторил свой успех - на этот раз с подачи Алонсо.

Третий гол забил Алонсо на последней минуте первого тайма - тоже после углового.

На 59-ой минуте опять отличился Жиру, и опять с подачи Вивиана.

Пятый мяч оказался в воротах "Динамо" на 78-ой минуте игры - его забил Хадсон-Одои.

Таким образом футболисты киевского "Динамо" досрочно завершили еврокубковый сезон.

Первая встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "Челси".

Соперник "Челси" в четвертьфинале Лиги Европы определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

