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08.03.2019, 00:06

"Челси" - "Динамо": в следующий раз киевлянам будет очень трудно

"Челси" - "Динамо": в следующий раз киевлянам будет очень трудно - Фото
Фото: EPA

Игра закончилась со счетом 3:0

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В Лондоне сыграли первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА - обладатель Кубка Англии "Челси" принимал вице-чемпиона Украины киевское "Динамо".

Игра закончилась со счетом 3:0.

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На 17 минуте счет в матче открыл Педро Родригес, который воспользовался пасом пяткой Оливье Жиру.

На пятой минуте второго тайма Виллиан удвоил преимущество британцев, забив со штрафного удара. Мяч, после мощного удара, пролетел над стенкой и попал в левую "девятку".

Третий мяч на 90-й минуте игры отправил в ворота киевлян Каллум Хадсон-Одои.

Ответная игра состоится 14 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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К 6-му марта определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов - "Аякс", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

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Теги: футбол, челси, динамо киев, Лига Европы
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