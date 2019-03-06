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06.03.2019, 08:55

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов - Фото
Фото: Facebook Лиги чемпионов

В четвертьфинал Лиги чемпионов первыми прошли "Аякс" и "Тоттенхэм"

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Вчера, 5 марта, были сыграны первые два ответные матчи 1/8 финала футбольного турнира Лиги чемпионов, сообщает iSport.

В Мадриде после поражения в домашнем матче (1:2) "Аякс" уничтожил "Реал" (4:1) и выбил победителя трех последних розыгрышей Лиги чемпионов.

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В другом матче "Тоттенхэм" на выезде минимально обыграл "Боруссию", укрепив свои позиции после домашней победы (3:0).

Таким образом, в четвертьфинале Лиги чемпионов 2018/19 сыграют "Аякс" и "Тоттенхэм". Еще шесть команд определятся 6, 12 и 13 марта.

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Теги: спорт, футбол, Лига чемпионов, уефа, аякс, Тоттенхэм
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