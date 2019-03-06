Лига чемпионов: фантастический реванш "Аякса" - видео

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"Аякс" в гостях разгромил "Реал" со счетом 4:1

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В рамках ответного матча 1/8 финала футбольного турнира Лиги чемпионов мадридский "Реал" дома принимал амстердамский "Аякс".

Счет открыл Хаким Зиеш на седьмой минуте, воспользовавшись ошибкой Тони Крооса.

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После этого "Реал" создал пару моментов, но ничем они не закончились. А вот "Аякс" свои шансы использовал и удвоил счет на 17 минуте.

Через минут десять после начала второго тайма гости забили третий гол. Стало понятно, что для "Реала" игра окончена, несмотря на гол Асенсио на 70 минуте.

Через две минуты Лассе Шене подтвердил это, забив "Реалу" четвертый.

Таким образом, клуб, который последние несколько лет буквально правил европейским футболом, выбывает из Лиги чемпионов.

Напомним, в матче 13 февраля "Реал" выиграл у "Аякса" со счетом 2:1. Игра ознаменовалась первым случаем использования VAR в Лиге чемпионов.

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Теги: спорт, футбол, Лига чемпионов, Реал, уефа, аякс
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