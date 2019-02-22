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22.02.2019, 00:15

"Динамо"-"Олимпиакос": Соль забил победный мяч

"Динамо"-"Олимпиакос": Соль забил победный мяч - Фото
Фото: EPA

Киевский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

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21 февраля в Киеве на НСК Олимпийский состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европымежду футбольными клубами "Динамо" (Киев) и "Олимпиакос" (Пирей). "Динамовцы выиграли с минимальным счетом - 1:0.

Единственный мяч на 32-й минуте забил испанский легионер "Динамо" Фран Соль, автором голевой передачи стал Виталий Миколенко.

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Таким образом киевское "Динамо" по сумме двух матчей побеждает "Олимпиакос" (2: 2, 1: 0) и выходит в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Жеребьевка состоится 22 февраля в швейцарском Ньоне.

Ранее состоялась игра между "Шахтером" и "Айнтрахтом", в которой украинцы уступили со счетом 1:4 и таким обзам закончили свои сезон в Лиге Европы.

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Теги: футбол, динамо киев, Олимпиакос
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