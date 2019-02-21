"Айнтрахт"-"Шахтер": горняки жестко закончили сезон в Лиге Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" проиграли 21 февраля в Германии "Айнтрахту" (1: 4) матч 1/16 финала Лиги Европы, котороый проходил во Франкфурте-на-Майне на Коммерцбанк-Арене. Таким образом "Шахтер" досрочно завершил свой еврокубковый сезон.
Мячи забили:
Лука Йович - 23-я минута;
Себастьен Алле - 27-я минута;
Жуниор Мораес - 64-я минута;
Себастьен Алле - 80-я минута с пенальти;
Ребич - 88-я минута.
Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.
"Айнтрахт" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Жеребьевка состоится 22 февраля.
14 февраля в Харькове "Шахтер", играя вдесятером, закончил матч с "Айнтрахтом" вничью.