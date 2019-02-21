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21.02.2019, 22:18

"Айнтрахт"-"Шахтер": горняки жестко закончили сезон в Лиге Европы

"Айнтрахт"-"Шахтер": горняки жестко закончили сезон в Лиге Европы - Фото
Фото: EPA

Украинцы проиграли немцами со счетом 1:4

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Футболисты донецкого "Шахтера" проиграли 21 февраля в Германии "Айнтрахту" (1: 4) матч 1/16 финала Лиги Европы, котороый проходил во Франкфурте-на-Майне на Коммерцбанк-Арене. Таким образом "Шахтер" досрочно завершил свой еврокубковый сезон.

Мячи забили: 

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Лука Йович - 23-я минута;

Себастьен Алле - 27-я минута;

Жуниор Мораес - 64-я минута;

Себастьен Алле - 80-я минута с пенальти;

Ребич - 88-я минута.

Встречу обслуживала испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

"Айнтрахт" вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Жеребьевка состоится 22 февраля.

14 февраля в Харькове "Шахтер", играя вдесятером, закончил матч с "Айнтрахтом" вничью.

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Теги: футбол, Лига Европы, фк шахтер, Айнтрахт
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