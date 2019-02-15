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15.02.2019, 00:03

"Шахтер" - "Айнтрахт": горняки бились вдесятером

"Шахтер" - "Айнтрахт": горняки бились вдесятером - Фото
Фото: EPA

Игра закончилась со счетом 2:2

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14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист" состоялся первый поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" принимали обладателя Кубка Германии "Айнтрахт" из Франкфурта.

С 11-й минуты матча "Шахтер" играл вдесятером - Тарас Степаненко получил второе предупреждение и красную карточку.

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Счет открыли уже на 7-минуте игры - Мартин Хинтереггер вывел "Айнтрахт" вперед.

Буквально через две минуты "Шахтер" заработал пенальти и Марлос сравнял счет.

На 50-й минуте игра Филип Костич забил второй мяч в ворота "Шахтера".

На 67-й минуте отличился Тайсон - 2:2.

Судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА будет решаться за неделю, 21 февраля, во Франкфурте-на-Майне.

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Теги: футбол, фк шахтер, Айнтрахт
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