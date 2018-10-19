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19.10.2018, 07:12

Директор "Зари" высказался о геях в команде: его словами займутся

Директор "Зари" высказался о геях в команде: его словами займутся - Фото
Сергей Рафаилов (скриншот видео)

После слов директора луганского клуба Сергея Рафаилова, за проверку вероятнее всего возьмется контрольно-дисциплинарный комитет

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Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины может рассмотреть слова генерального директора клуба "Заря" о том, что он "не допустит в команде футболистов-геев". Об этом сказала замглавы ФФУ Юрий Записоцкий, передает Tribuna.com.

Директор клуба Сергей Рафаилов накануне в интервью Football Hub сказал, что не допустит, чтобы в команде были футболисты-геи и для него это "однозначно неприемлемо". 

По словам Записоцкого, у КДК достаточно независимости, чтобы принять самостоятельное решение и ФФУ вряд ли еще как-то будет комментировать это высказывание. 

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Теги: футбол, футбольный клуб, геи, Сергей Рафаилов, "Заря"
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