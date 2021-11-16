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Дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Деньги на дорогу собирал в соцсетях

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 00:16
Дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Деньги на дорогу собирал в соцсетях - Фото
Игорь Евтушенко (фото - Facebook Евтушенко)

48-летний Игорь Евтушенко, который работает дворником херсонской школы №57, выиграл золотую медаль на состоявшемся в Объединенных Арабских Эмиратах чемпионате мира по джиу-джитсу. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

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Евтушенко, который является действующим чемпионом Украины и Европы по джиу-джитсу, на чемпионате мира выступал в категории "Мастер 4" (69 кг). В финале он победил представителя Азербайджана Азаду Джафарзаде.

Дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Деньги на дорогу собирал в соцсетях

В горсовете сообщили, что перед отъездом спортсмена в ОАЭ от имени мэра подарили ему кимоно. При этом деньги на дорогу в ОАЭ Евтушенко вынужден был собирать в соцсетях. Чиновники говорят, что "гордятся нашим спортсменом и всей громадой".

Как написал сам Евтушенко, он начал заниматься джиу-джитсу в 42 года без какой-либо базы в других видах спорта. Ранее много лет работал водолазом-спасателем.

"Пришел с улицы. неоднократно становился победителем и призером как украинских, так и международных турниров. Работаю в свободное от тренировок время обычным дворником в обычной школе", – написал спортсмен.

По его словам, на поездку в ОАЭ ему не хватало $700. "Для меня, эта сумма неподъемная", – написал он и попросил помочь собрать деньги на дорогу.

Дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Деньги на дорогу собирал в соцсетях
Вадим Ребрина
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джиу-джитсу Спорт Херсон игорь евтушенко
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