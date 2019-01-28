Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины

Элина Свитолина Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина написала в Facebook, что пропустит поединок национальной команды Украины в Кубке Федерации из-за травмы.

"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше… Однако полученное в Австралии повреждение не позволяет мне пока приступить к тренировкам", - написала Свитолина.

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За несколько часов до ее заявления Федерация тенниса Украины сообщила, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская не выступят в составе сборной Украины в Кубке Федерации по причине новых финансовых условий, выдвинутых агентом обеих теннисисток

Соревнования в Зеленой Гуре запланированы на 6-9 февраля. После отказа Свитолиной и Ястремской состав сборной Украины выглядит так: Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк, Надежда Киченок.

По результатам жеребьевки сборная Украины попала в подгруппу B Кубка Федерации, ее соперниками будут команды Болгарии, Швеции и Эстонии.

23 января Свитолина не смогла выйти в полуфинал Australian Open-2019. 24-летняя спортсменка сказала, что с самого начала соревнований чувствовала проблемы со здоровьем.