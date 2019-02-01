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01.02.2019, 11:45

Еще один футболист "Шахтера" уходит в российский чемпионат

Еще один футболист "Шахтера" уходит в российский чемпионат - Фото
Олег Данченко (фото - Facebook "Шахтера")

Защитник "Шахтера" Олег Данченко будет играть в "Енисее" на правах аренды до конца сезона

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Украинский защитник донецкого футбольного клуба "Шахтер" Олег Данченко стал игроком российского "Енисея". Об этом российский клуб сообщает у себя на сайте.

Данченко будет играть в России на правах аренды до конца сезона 2018/2019. "Енисей" выступает в российской премьер-лиге и занимает последнее 16-е место после 17 туров.

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Олег Данченко перешел в "Шахтер" в 2016 году, а до этого играл за хмельницкое "Динамо" и одесский "Черноморец".

Ранее он выступал на правах аренды за российский "Анжи".

В сезоне 2018/2019 Данченко провел за "Шахтер" во всех турнирах 12 матчей и забил один гол. Он также поучаствовал в 29 поединках за молодежную сборную Украины.

Напомним, на этой неделе в санкт-петербургский "Зенит" перешел другой защитник "шахтера" - Ярослав Ракицкий.

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Теги: спорт, футбол, шахтер, Енисей, Олег Данченко
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