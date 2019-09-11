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Евро-2020. Две сборные потеряли шансы обогнать Украину в отборе

Евро-2020. Две сборные потеряли шансы обогнать Украину в отборе - Фото
Матч Люксембург-Украина (фото - euro2020.football.ua)
11.09.2019, 11:15

Команда Андрея Шевченко не опустится ниже третьего места в группе В отбора на Евро-2020

Две национальные сборные по футболу - Люксембурга и Литвы - потеряли шансы обогнать команду Украины в отборочном турнире на Евро-2020. Об этом сообщает Football.ua.

"После пяти туров отборочного турнира на Евро-2020 у сборной Литвы лишь один набранный бал. Даже если команда выиграет все три оставшихся матча, она не сумеет догнать по очкам сборную Украины, у которой 13 баллов", - отмечается в материале.

Сборная Люксембурга с четырьмя пунктами имеет шансы догнать украинцев. "Однако в случае равенства очков в дело вступят личные встречи, а Украина выиграла оба матча против Люксембурга", - уточняется в сообщении.

Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, сборной Украины нужно набрать четыре очка в оставшихся трех матчах.

Команда Андрея Шевченко в следующем месяце сыграет дома с Литвой (Харьков, 10 октября) и Португалией (Киев, 14 октября), а 17 ноября сразится на выезде с сербами.

  • Вчера сборная Украины по футболу впервые в истории встретилась со сборной Нигерии. Матч закончился результативной ничьей – 2:2.
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футбол евро-2020
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