Евро-2020. Две сборные потеряли шансы обогнать Украину в отборе

Матч Люксембург-Украина (фото - euro2020.football.ua)

Две национальные сборные по футболу - Люксембурга и Литвы - потеряли шансы обогнать команду Украины в отборочном турнире на Евро-2020. Об этом сообщает Football.ua.

"После пяти туров отборочного турнира на Евро-2020 у сборной Литвы лишь один набранный бал. Даже если команда выиграет все три оставшихся матча, она не сумеет догнать по очкам сборную Украины, у которой 13 баллов", - отмечается в материале.

Сборная Люксембурга с четырьмя пунктами имеет шансы догнать украинцев. "Однако в случае равенства очков в дело вступят личные встречи, а Украина выиграла оба матча против Люксембурга", - уточняется в сообщении.

Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, сборной Украины нужно набрать четыре очка в оставшихся трех матчах.

Команда Андрея Шевченко в следующем месяце сыграет дома с Литвой (Харьков, 10 октября) и Португалией (Киев, 14 октября), а 17 ноября сразится на выезде с сербами.