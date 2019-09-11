Евро-2020. Две сборные потеряли шансы обогнать Украину в отборе

Две национальные сборные по футболу - Люксембурга и Литвы - потеряли шансы обогнать команду Украины в отборочном турнире на Евро-2020. Об этом сообщает Football.ua.
"После пяти туров отборочного турнира на Евро-2020 у сборной Литвы лишь один набранный бал. Даже если команда выиграет все три оставшихся матча, она не сумеет догнать по очкам сборную Украины, у которой 13 баллов", - отмечается в материале.
Сборная Люксембурга с четырьмя пунктами имеет шансы догнать украинцев. "Однако в случае равенства очков в дело вступят личные встречи, а Украина выиграла оба матча против Люксембурга", - уточняется в сообщении.
Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, сборной Украины нужно набрать четыре очка в оставшихся трех матчах.
Команда Андрея Шевченко в следующем месяце сыграет дома с Литвой (Харьков, 10 октября) и Португалией (Киев, 14 октября), а 17 ноября сразится на выезде с сербами.