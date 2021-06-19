Евро-2020. Франция-Венгрия – ничья, Германия победила Португалию благодаря двум автоголам
Сборная Франции в Будапеште во втором туре группового этапа Евро-2020 сыграла вничью (1:1) с Венгрией, а сборная Германии обыграла Португалию в Мюнхене со счетом 4:2.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Будапеште в компенсированное к первому тайму время Фиола вывел венгров вперед.
На 65-й минуте игрок сборной Франции Гризманн сравнял счет.
При этом на 23-й минуте встречи поле покинул капитан венгров Адам Салаи. Он неожиданно лег на газон, на поле сразу выбежали медики. Через несколько минут спортсмену стало лучше и он смог самостоятельно покинуть поле.
Также сегодня на мюнхенской "Альянц-Арене" футболисты сборной Германии сыграли с командой Португалии.
В составе немецкой сборной мячи забили Кай Гаверц (51 минута) и Робин Госенс (60), у португальцев – Криштиану Роналду (15) и Диогу Жота (67). Кроме того, на 35-й минуте португалец Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, спустя четыре минуты то же самое сделал его партнер по команде Рафаэль Геррейру.
Также сегодня футбольные сборные Англии и Шотландии сыграют в британском дерби в рамках группы D на Евро-2020.
Комментарии