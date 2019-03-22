Евро-2020. Португалия - Украина: жестко, но справедливо

Фото: EPA

Сегодня, 22 марта, в Лиссабоне состоялся отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 между национальными сборными Украины и Португалии. Игра закончилась вничью - 0:0.

Украинцам пришлось нелегко, хозяева поля постоянно атаковали, а на 17 минуте матча Уильям Карвальо забил мяч в ворота Андрея Пятова. Гол не засчитали - португалец пробил из офсайда.

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Украинские футболисты не только защищались, но и атаковали - у Мораеса был шанс, но мяч ушел выше ворот.

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В другом матче отборочной группы В сборная Люксембурга обыграла на своем поле Литву со счетом 2:1.