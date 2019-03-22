Результаты отборочных матчей Евро-2020. Украина начинает сегодня

Стартовали отборочные матчи к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Первую встречу сборная РФ на выезде провалила, уступив Бельгии со счетом 1:3. Играли хозяева поля не особо ярко, но эффективно и с весомым преимуществом, хотя до второго тайма не могли распечатать ворота россиян.

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Казахстан довольно неожиданно устроил разнос Шотландии - 3:0. Гости Астаны не смогли выставить на встречу сильнейший состав, и уже к 10-й минуте проигрывали 0:2.

Кипр, как и ожидалось, деклассировал Сан-Марино - 5:0. Островитяне поначалу с трудом, но выдерживали атаки киприотов, однако при этом много фолили, получив два пенальти.

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Нидерланды на своем полет устроили разгром Беларуси: 4:0. Феерил хавбек голландцев Депай: дважды забил и два раза ассистировал.

Северная Ирландия хорошо провела матч с Эстонией, два раза забив во втором тайме - 2:0, а Македония убедительно прошла Латвию - 3:1. Хорватия, которая первой пропустила гол от Азербайджана, сумела вырвать победу 2:1.

Израиль на родине разошелся "дружбой" со Словенией - 1:1, Словакия дома взяла верх над географическими соседями Венгрией - 2:0, а Польша в неярком противостоянии на выезде минимально одолела Австрию - 1:0.

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Результаты всех вчерашних матчей:

Кипр - 5:0 (4:0) - Сан-Марино

Голы: Сотириу, 19 (пен.) (1:0), 23 (пен.) (2:0), Кусулос, 26 (3:0), Эфрем, 31 (4:0), Лайфис, 56 (5:0)

Австрия - 0:1 (0:0) - Польша

Голы: Пентек К., 68 (0:1)

Словакия - 2:0 (1:0) - Венгрия

Голы: Дуда, 43 (1:0), Руснак, 85 (2:0)

Бельгия - 3:1 (2:1) - Россия

Голы: Тилеманс, 14 (1:0), Черышев, 16 (1:1), Азар Э., 45 (пен.) (2:1), 88 (3:1)

Израиль - 1:1 (0:0) - Словения

Голы: Шпорар, 48 (0:1), Захави Э., 55 (1:1)

Македония - 3:1 (2:0) - Латвия

Голы: Алиоски, 12 (1:0), Элмас, 30 (2:0), Исаев В., 87 (2:1), Элмас, 93 (3:1)

Северная Ирландия - 2:0 (0:0) - Эстония

Голы: Макгинн, 55 (1:0), Дэвис С., 75 (пен.) (2:0)

Казахстан - 3:0 (2:0) - Шотландия

Голы: Перцух, 6 (1:0), Вороговский, 10 (2:0), Зайнутдинов, 51 (3:0)

Нидерланды - 4:0 (2:0) - Беларусь

Голы: Депай, 1 (1:0), Вейналдум, 21 (2:0), Депай, 55 (пен.) (3:0), ван Дейк, 86 (4:0)

Хорватия - 2:1 (1:1) - Азербайджан

Голы: Шейдаев, 19 (0:1) Баришич Б., 44 (1:1), Крамарич, 79 (2:1)

Сегодня будут сыграны следующие матчи: Португалия – Украина, Болгария – Черногория, Албания – Турция, Молдова – Франция, Англия - Чехия, Люксембург – Литва и Андорра – Исландия.

Финальный розыгрыш Евро-2020 пройдет в 12 городах ЕС в период с 12 июня по 12 июля 2020 года.